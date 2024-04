Mhretab Fisehatsion Michael sendte Namsos 2 foran da han satte inn 1-0 etter 23 minutters spill. Noen minutter før pause ble vondt til verre for Lierne, da en spiller doblet ledelsen for Namsos 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Redusering etter pause

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, ble avstanden mellom lagene redusert da Robin Bergli reduserte til 1-2. Michael Hestmo Nordmeland sørget for Namsos 2-jubel da han satte inn 3-1 fem minutter senere. John Martin Totsås gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 etter 65 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Vetle Storeide og Kennedy Gisa Kaleba fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Arne Andreas Valstad var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lierne måle krefter med Kolvereid, mens Namsos 2 møter Terråk/Åbygda.