Vadmyra 2 tok ledelsen da Julian Brenna scoret allerede etter fem minutter, men Bratli sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Fitjar 2 så rødt

Svein Herheim Junge sendte Fitjar 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 åtte minutter etter sidebytte, og to minutter senere scoret Bratli igjen da han gjorde 3-1. Etter 62 minutters spill vartet Fitjar 2-angriperen opp med hattrick, og Daniel Livastøl Aga satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fitjar 2 fem minutter senere. Junge økte til 6-1 for Fitjar 2 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Ruben Træet økte ledelsen da han satte inn 7-1 sju minutter senere. Vadmyra 2 reduserte til 2-7 ved Tobias Ohnstad Kvalnes minuttet før full tid. Fitjar 2 måtte fullføre kampen med ti mann etter at Kasper Fitjar fikk rødt kort like etterpå, og Vicente Andres Silva Munoz reduserte for Vadmyra 2 etter 90 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-7.

Brian Kvia Middtun (Fitjar 2) og Henrik Frekhaug (Vadmyra 2) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Vadmyra 2 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Fitjar 2 ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Atle Eriksen dømte oppgjøret.

27. april skal Vadmyra 2 møte Søfteland, mens Fitjar 2 møter Bønes 2.