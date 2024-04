Lasse Øien sendte Namsos 2 tidlig i føringen, men Kolvereid utlignet til 1-1 da Isak Lundseng Moen satte ballen i mål etter tolv minutters spill. Lasse Aleksander Leirvik ga laget sitt et forsprang da han satte inn 2-1-målet fem minutter senere, og Kolvereid-spiller Odin Edgarsson Brønseth satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Kolvereid økte ledelsen da Brage Øren satte ballen i nettet et kvarter før sidebytte. Dermed var stillingen 4-1, og Oliver Antonio Mørch satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Kolvereid. Øien reduserte til 2-5 for Namsos 2 noen minutter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 5-2.

Kolvereid holdt stand etter pause

Etter 70 minutter økte Kolvereid ved Mørch. Rett etterpå var hattricket et faktum for Øien, og et kvarter før full tid reduserte Namsos 2 da Nikolai Lyngsnes satte inn 4-6-målet. Brønseth scoret sitt andre mål da han gjorde 7-4 sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-4.

Kolvereids Brage Øren og Odin Edgarsson Brønseth fikk se det gule kortet. For Namsos 2 fikk Kim Aleksander Paulsen gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Kolvereid nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Namsos 2 er på ellevteplass med null poeng.

Andreas Lauritz Sørensen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kolvereid måle krefter med Inderøy 27. april. Namsos 2 møter Rørvik 2 30. april.