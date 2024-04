Strindheim tok ledelsen da Johannes Bueng Bjørklund scoret etter elleve minutters spill, men Jørgen Ulseth Sæther utlignet da han satte inn 1-1 et kvarter før pause. Lucas Rode Schanche sørget for at Strindheim tok ledelsen igjen med sin scoring ett minutt senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Målbonanza etter pausen

Bjørklund scoret igjen da han gjorde 3-1 noen minutter ut i andre omgang, og etter 57 minutter var hattricket et faktum for Strindheim-spilleren. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Bastian Szabo Kvalshaug satte inn 5-1, og Schanche scoret sitt andre mål da han gjorde 6-1 fem minutter før slutt. Rett etterpå vartet Strindheim-spilleren opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-7.

Collin Ntagungira Muhoza (Kattem G19) og Tobias Dahl Åbelvold (Strindheim G19) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Odin Wengstad-Halvorsen var kampleder. 75 tilskuere så oppgjøret på Åsheim kunstgress.

I neste runde skal Kattem møte Astor, mens Strindheim møter Lånke.