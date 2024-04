Ask Sverdrup ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 37 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Smørås sikret poeng

Tomm-André Opdahl Vilkensen utlignet da han satte inn 1-1, og Smørås fikk et forsprang da samme mann satte inn 2-1 etter 65 minutter. Tobias Gjesdahl sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Fana 2s Ask Sverdrup, Emil Haugland og Tobias Gjesdahl fikk se det gule kortet. For Smørås fikk Sander Simpson-Larsen, Gard Karstad Bjerck, Jonathan Kapila Roth Bosåen og Kristian Høiaas Halvorsen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Fana 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Smørås er nummer ti med ett poeng.

Kenneth Heggøy var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Smørås spiller neste kamp mot Trio 20. april, mens Fana 2 prøver seg mot Mathopen dagen etter.