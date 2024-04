Trygg/Lade 2 tok ledelsen da Joakim Gulbrandsen Hjørnevik scoret allerede etter to minutters spill, og Trygg/Lade 2 doblet ledelsen etter 13 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-2.

Scoret på straffespark

Oliver Larsen reduserte til 1-2 to minutter etter hvilen, og 25-åringen (Kattem) scoret på straffe etter 72 minutters spill. Oliver Solhaug Kålvik sendte Kattem i føringen seks minutter senere, men Victor Nordgaard sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 to minutter før slutt. R. Knutsen sendte Kattem i føringen på nytt da han satte inn 4-3 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Trygg/Lade 2s Sigurd Pareli Barstad fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Lars Emil Hjelting Evjen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trygg/Lade 2 måle krefter med Remyra, mens Kattem møter Remyra.