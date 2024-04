Trygg/Lade gikk opp i 1-0-ledelse etter tolv minutters spill, men Ronas Tahtaci sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Renas Akdemir sendte Kolstad i ledelsen et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Uwiman scoret 3-1-målet for Kolstad sju minutter før slutt, og like etterpå la samme spiller på til 4-1 for Kolstad. Trygg/Lade satte inn 2-4 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Renas Akdemir fikk gult kort.

Slik spilles neste runde

Amir Spjøtvold Mian var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. april. Kolstad skal spille mot Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2, mens Trygg/Lade møter Hitra.