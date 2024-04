Namsos tok ledelsen i oppgjøret før det første minuttet var omme. Etter 20 minutter ble Byåsen TF redusert til ti spillere etter at Theo Jullumstrø fikk rødt kort, men Fergus Håkon Murphy Reid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 32 minutters spill tok Byåsen TF ledelsen ved Souhaib Abdulnasser Araj. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Scoring fra elleve meter

Etter 56 minutter utlignet Namsos til 2-2. Ole Svendsberget Flatås sendte Byåsen TF i føringen igjen seks minutter senere. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, fikk Namsos straffe. Olaves Aglen Dyrendal satte inn 3-3-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Byåsen TFs Flatås og David Aune Sørum fikk gult kort. For Namsos fikk Yahye Farah Shidane og Jakob Heglum gult kort.

Byåsen TF serieleder

Etter lørdagens kamp ligger Byåsen TF på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Namsos er på femteplass med ett poeng.

Torstein Altmann Krogstad var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen TF spiller mot Egge/Steinkjer 1. mai, mens Namsos spiller neste kamp mot Strindheim TF 2 tre dager senere.