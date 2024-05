Våg tok føringen etter tolv minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Lars Solberg Arnesen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Marcus Hope sendte Trauma i ledelsen da han satte inn 2-1 fire minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Harald Johannes Mosvold Christophersen fikk se det gule kortet.

Klatret til åttendeplass

Etter tirsdagens kamp er Våg nummer seks på tabellen med sju poeng, mens Trauma er på åttendeplass med seks poeng.

Stian Rasmussen var kampleder.

14. mai er det ny kamp for Våg. Da møter de Vindbjart. Trauma skal måle krefter med Mandalskameratene samme dag.