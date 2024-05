Jessica Haugen Bratsvedal sendte Neset/Aasguten i føringen etter kun ni minutter, og 17-åringen scoret og doblet ledelsen for Neset/Aasguten. Etter 31 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Emilie Myhr Jensen reduserte til 1-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 til pause.

Målshow etter pause

Kaja Marie Pettersen Husås satte ballen i mål sju minutter etter pause, og Thea Smedhaug satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Neset/Aasguten. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-1 for Neset/Aasguten, og Ida Hovdal satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-1.

Hovdal pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Neset/Aasguten på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Sørlia er nummer seks med ett poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer i kampen.

20. mai er det ny kamp for Neset/Aasguten. Da møter de Namsos. Sørlia skal måle krefter med Egge 21. mai.