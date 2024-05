Fløya 2 tok ledelsen da Jørgen Bæck scoret allerede etter ni minutter, og et kvarter før pause doblet Amundsen ledelsen. Emil Nilsen reduserte til 1-2 ti minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter etter sidebytte scoret Amundsen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og Noah Kristian Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Fløya 2. et kvarter før slutt økte Fløya 2 ved Simen Løge. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Stakkevollans Theodor Moldestad og Eivind Willhelm Guttormsen pådro seg gult kort. For Fløya 2 fikk William Dahl gult kort.

Troner øverst

Etter mandagens kamp ligger Stakkevollan på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Fløya 2 er på førsteplass med ni poeng.

Magnar Marensius Strandli var dommer.

Stakkevollan spiller neste kamp mot Ringvassøy 11. mai, mens Fløya 2 spiller mot Storsteinnes to dager senere.