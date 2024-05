Etter bare åtte minutters spill tok Melbo 2 ledelsen ved Aldo Renga, og Adam Dosjkhoklojev doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Renga scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 etter 20 minutter, og fire minutter senere fullførte samme mann sitt hattrick. Dosjkhoklojev økte til 5-0 for Melbo 2 etter 38 minutters spill, og rett etterpå økte Melbo 2 ved Renga. Andreas Pettersen satte ballen i eget mål for Høken fire minutter før sidebytte. Brage Paulsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Melbo 2. Lagene gikk av banen på stillingen 8-0 etter første omgang.

Sikker fra straffemerket

Ivar Hermansen la på til 9-0 for Melbo 2 noen minutter ut i andre omgang, og ti minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da August Arnkleiv satte inn 10-0 for Melbo 2. fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Andreas Hansen satte inn 11-0, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk Melbo 2 straffe. Benjamin Johansen scoret 12-0-målet. Melbo 2 rykket ytterligere ifra da Kristian Dahl økte ledelsen ni minutter senere, og Hermansen scoret sitt andre mål da han gjorde 14-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Oscar Angel Fredriksen Hanssen økte ledelsen for Melbo 2 da han satte inn 15-0 like etterpå, og Aleksander Lockert Reinholdtsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 16-0 for Melbo 2 fire minutter før slutt. Magnus Marelius Kristensen satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 17-0.

Høkens Adamo Mungumwa fikk gult kort.

Leder serien

Etter mandagens kamp er Melbo 2 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Høken er nummer ni med null poeng.

Keven André Vottestad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Høken måle krefter med Andenes, mens Melbo 2 møter Andenes.