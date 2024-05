Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Like mange mål

FLIK 2 fikk et forsprang da Tobias Tønnessen satte inn 1-0 fem minutter etter pause, og FLIK 2 doblet ledelsen da Aksel Vågsvoll satte inn 2-0. Et kvarter før full tid reduserte Lyngdal 2 da Elias Myrene satte inn 1-2-målet, og Tobias Nygård sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-2.

FLIK 2s Aksel Vågsvoll og Lars Mathingsdal fikk gult kort. For Lyngdal 2 fikk Ole Alexander Pawlow gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter mandagens kamp er FLIK 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Lyngdal 2 er nummer fire med fem poeng.

Frank Gilbertson var dagens dommer.

Lyngdal 2 møter Kvinesdal 10. mai, mens FLIK 2 spiller neste kamp mot Mandalskameratene 3 tre dager senere.