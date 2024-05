Oliver Dale Rakkenes ga Måløy ledelsen tidlig med sitt mål etter kun to minutters spill, og Noah Lauritzen fikk nettsus og doblet ledelsen for Måløy like etterpå. Etter tolv minutter økte avstanden mellom lagene da Nikolai Mathisen Iversen satte inn 3-0, og etter 26 minutters spill la Eskil Hennøen Linder på til 4-0 for Måløy. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Økte ledelsen

Yazan Homan Ghader la på til 5-0 for Måløy etter 48 minutter, og Iversen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-0 åtte minutter senere. Etter 57 minutters spill scoret Oliver Dale Rakkenes igjen da han gjorde 7-0. Rett etterpå reduserte Førde 4 til 1-7, og Førde 4 satte inn 2-7 etter 61 minutter. Eskil Hennøen Linder satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Måløy fem minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 8-2.

Klatret til andreplass

Etter søndagens kamp ligger Måløy på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Førde 4 er på sjetteplass med ett poeng.

10. mai er det ny kamp for Måløy. Da møter de Eid. Førde 4 skal måle krefter med Florø 4 12. mai.