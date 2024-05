Charlottenlund 2 fikk et forsprang da en spiller satte inn 1-0 etter 24 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Økte ledelsen

Charlottenlund 2 var på farten igjen etter et kvarter av andre omgang. De doblet ledelsen da Martino Pivano satte inn 2-0, og en av lagets spillere la på til 3-0 for Charlottenlund 2 fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Jan Tore Tangstad pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Charlottenlund 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Støren er på sjuendeplass med fire poeng.

Oliver Flenstad Olavssøn var dagens dommer.

I neste runde skal Charlottenlund 2 møte Buvik, mens Støren møter Klæbu.