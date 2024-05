Sverresborg fikk en drømmestart på kampen da Martine Meisler Arntsen sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var spilt, og Kristiansen scoret og doblet ledelsen for Sverresborg. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sverresborg etter 14 minutter, og etter 32 minutters spill økte Sverresborg ved Sanna Sylliåsen. Sverresborg økte ledelsen da Eline Opdal Vist satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 5-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Hjemmelaget dro ifra

Sara Marie Dullum Wintervold reduserte til 1-5 for Hegra da det var spilt en halv time i andreomgangen. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Ada Ekeland Halvorsen satte inn 6-1 for Sverresborg, og Sverresborg rykket ytterligere ifra da Guro Rebekka Alsos økte ledelsen etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Sverresborg på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Hegra er nummer ti med null poeng.

Björn Karl Niklas Gambäck var kampleder.

I neste runde skal Sverresborg måle krefter med Fram Skatval 7. mai. Hegra møter Tangmoen 8. mai.