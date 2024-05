Overhalla fikk et forsprang da Magnus Grongstad satte inn 1-0 etter 26 minutter, og tre minutter senere doblet samme spiller ledelsen til Overhalla. Etter 39 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Slind satte inn 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-0.

Sørlia pådro seg utvisning

Sørlia scoret noen minutter etter hvilen. Stefan Aasen (Sørlia G19) ble sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Slind scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 rett etterpå. Åtte minutter før slutt var hattricket et faktum for Overhalla-angriperen, og tre minutter senere la samme spiller på til 6-1 for Overhalla. Tre minutter før slutt reduserte Sørlia ved Elias Haugen Hatling. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-2.

Overhallas Heine Stokke Tødås pådro seg gult kort. For Sørlia fikk Kebron Girmay Weldemichael, Hatling og Sivert Bartnes Binde gult kort.

Overhalla serieleder

Overhalla har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Overhalla og Sørlia er nå begge oppe i seks poeng.

Jonny Helden Bäckström dømte oppgjøret. 100 tilskuere hadde tatt turen til Overhallagruppen Arena.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sørlia møter Levanger 3 9. mai, mens Overhalla spiller neste kamp mot Levanger 3 tre dager senere.