Vanylven fikk en pangåpning på kampen da Espen Brekke Sunde sendte laget sitt i ledelsen etter kun seks minutter, men Sondre Elias Åland Moldvær utlignet for Emblem 2 to minutter senere. Emil Kaldhusdal Solibakke ga Emblem 2 ledelsen allerede etter ti minutters spill. En spiller scoret for Emblem 2 etter 25 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Simon Akslen økte ledelsen for bortelaget da han satte inn 4-1 like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4 til pause.

Emblem 2 dro ifra

Etter 61 minutters spill la Simon Akslen på til 5-1 for samme lag. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-5.

Klatret til sjuendeplass

Emblem 2 tok sin første seier denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Vanylven på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Emblem 2 er nummer sju med fire poeng.

Silje Menes Slagnes var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vanylven måle krefter med Sykkylven 2, mens Emblem 2 møter Volda 2.