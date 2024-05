Eline Solem Thoresen sendte Trygg/Lade 2/Trond 2 i ledelsen etter elleve minutters spill, og Mina Dagslott Kvarsvik scoret og doblet ledelsen for Trygg/Lade 2/Trond 2 to minutter senere. Linnea Flaamo Bjørklund reduserte til 1-2 etter 22 minutter. Like etterpå scoret Alma Rødsand Spachmo for Trygg/Lade 2/Trond 2, og Fatima Abdulghani Ali Nagi Muthanna satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 26 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 etter første omgang.

Økte ledelsen

Alma Rødsand Spachmo scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-1 seks minutter ut i andreomgangen. Dermed endte kampen 5-1.

Ragad Hussein fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Dermed har Trygg/Lade 2/Trond 2 vunnet fire kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Trygg/Lade 2/Trond 2 på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Varden Meråker er på sjuendeplass med tre poeng.

Lukas Bratsberg dømte kampen.

13. mai er det ny kamp for Varden Meråker. Da møter de Malvik 2/Hommelvik 2. Trygg/Lade 2/Trond 2 skal måle krefter med Strindheim 2 16. mai.