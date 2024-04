Grane 3 tok ledelsen da Simonas Stakionis scoret etter kun ni minutter, og S. Stakionis scoret igjen da han gjorde 2-0 åtte minutter senere. Marius Olsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 et kvarter før hvilen, og Tobias Lærum-Johansen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-2.

Øyestad sikret seieren

Sebastian Gundersen ga Øyestad ledelsen etter et kvarter av andre omgang, og Øyestad-spiller Lars Isak Graue satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Tok over fjerdeplassen

Etter tirsdagens kamp ligger Grane 3 på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Øyestad er på fjerdeplass med seks poeng.

Andreas Luteberget dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Øyestad spiller neste kamp mot Imås 2/Jerv 4 8. mai, mens Grane 3 møter Hisøy 20. mai.