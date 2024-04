Notodden tok ledelsen ved Jan Olav Weiseth Bakken etter 24 minutter. Seks minutter senere ble vondt til verre for Skarphedin, da Fabian Grave-Bjerklund doblet ledelsen for Notodden. Etter 35 minutters spill økte Notodden ved Martin Thorsberg Dahl, og 16-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for samme lag like etterpå. Zakaria Rasouli la på til 5-0 for samme lag noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0 etter første omgang.

Dro ifra

Sju minutter etter sidebytte scoret Grave-Bjerklund igjen da han gjorde 6-0. Mohammed Mahran Haji var uheldig og scoret selvmål for Notodden ni minutter senere. Ahmed Wayl Dyba økte ledelsen da han satte inn 7-1 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-1.

Didrik Walle Haugen og Haji pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Michael Deblitz-Etholm var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Notodden måle krefter med Storm 2, mens Skarphedin møter Storm 2.