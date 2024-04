Tiller 3 tok ledelsen ved Mina Ottemo Stølen etter kun fem minutters spill, men Erika Skogan utlignet da hun satte inn 1-1 etter 27 minutter. Marie Helgesen Negård sendte Tynset 2 i ledelsen ett minutt senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Målbonanaza etter hvilen

A. Skogan satte inn 3-1 noen minutter etter hvilen, og Leni Dalflyen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Tynset 2. etter 56 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Victoria Løkken reduserte til 2-4. Tynset 2 rykket ytterligere ifra da A. Skogan økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen. Tiller 3 reduserte til 3-5 ved Bonnie Steinsvoll Bornhammar fem minutter før slutt. A. Skogan sikret seg hattrick da hun la på til 6-3 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-3.

Tynset 2 klatrer til sjuendeplass

Tynset 2 og Tiller 3 står begge med tre poeng.

Marius Sundt Brynhildsvoll var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tiller 3 måle krefter med Strindheim TF 2, mens Tynset 2 møter Sokna.