Brage Langlo Tryggestad sendte Stranda i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og Tom Furset Johansen scoret og doblet ledelsen for Stranda etter 23 minutter. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Casper Liam Blindheim satte inn 3-0, og Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før hvilen. Ved pause var stillingen 4-0.

Stranda økte ledelsen

Amalie Rusten satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Stranda etter et kvarter av andre omgang, og Luca Engeset Sanchez satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Stranda. Aleksander Vasilev reduserte til 1-6 sju minutter senere. Fire minutter før slutt økte Stranda ved Sanchez. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-1.

Jørgen Vad Johannessen pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Stranda står uten poengtap så langt i årets sesong.

Etter søndagens kamp er Stranda på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Spjelkavik 2 ligger på tredjeplass med tre poeng.

Jakub Marek var kampleder.

I neste runde skal Stranda måle krefter med Sykkylven 2 3. mai. Spjelkavik 2 møter Sykkylven 2 24. mai.