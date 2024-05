Grong fikk kampens første mål etter kun sju minutter da Olivia Mathilde Einarsen Fiskum satte ballen i nettet, og Jenny Rosendal Vikan scoret og doblet ledelsen for Grong åtte minutter senere. Etter 16 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Fiskum satte inn 3-0 for Grong. Ved pause sto det 3-0.

Målshow etter pause

Ti minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Grong-angriperen, og Grong økte ledelsen da Vikan satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 5-0. Grong-spilleren gjorde hattrick etter 60 minutter, og Emma Steen la på til 7-0 for vertene ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Grong nummer tre på tabellen med sju poeng, mens Kolvereid er på femteplass med tre poeng.

Musamil Ahmed Dahir var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Kolvereid måle krefter med Beitstad 11. mai. Grong møter Bangsund 13. mai.