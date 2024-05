Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Overhalla pådro seg utvisning

Nora Engelsen Sem sendte Kolvereid i ledelsen noen minutter etter hvilen. Madelen Kristensen Saugen (Overhalla J15) ble sendt i dusjen da hun fikk sitt andre gule kort et kvarter før full tid, og Marte Ringheim Eldegard scoret og doblet ledelsen for Kolvereid. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-0.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Kolvereid på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Overhalla er nummer ti med null poeng.

Andreas Lauritz Sørensen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kolvereid spiller neste kamp mot Grong 7. mai, mens Overhalla møter Bangsund dagen etter.