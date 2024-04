Etter tolv minutters spill fikk Søgne straffe, og Kristian Aarhus scoret fra krittmerket. Marcus Heggland Røstad utlignet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Våg pådro seg utvisning

19-åringen sendte Våg i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 58 minutter, og Albert Erklev scoret for Våg og sørget for at stillingen var 3-1 åtte minutter senere. Søgne reduserte til 2-3 ved Isak Bråthen etter 67 minutters spill. Søgne var uheldig og satte ballen i eget mål sju minutter senere. Adrian Finsådal Aagedal (Våg G19) forlot banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andre omgang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Søgnes Noah Fuglestveit Kristensen og Raul Iosua Gogozan pådro seg gult kort. For Våg fikk Dardan Rashica gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Søgne på åttendeplass på tabellen med fem poeng, mens Våg er på femteplass med sju poeng.

Stian Rasmussen var dommer.

I neste runde skal Søgne møte Mandalskameratene, mens Våg møter Trauma.