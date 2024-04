Hazem Al Saadi sørget for at Malvik 2/Hommelvik 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun åtte minutter, og Mathias Spets Olafsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Malvik 2/Hommelvik 2 etter 27 minutters spill. Ved pause var stillingen 0-2.

Pyntet på resultatet

Fem minutter før slutt reduserte Fram ved Theo Emilian Stenvoll Solvoll. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

William Valle og Sverre Rønne Lindholt fikk se det gule kortet.

Klatret til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Fram nummer ti på tabellen med null poeng, mens Malvik 2/Hommelvik 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Abdul Kader Yahya Elali var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fram bryner seg på Stjørdals-Blink 2 7. mai, mens Malvik 2/Hommelvik 2 spiller neste kamp mot Neset/Aasguten dagen etter.