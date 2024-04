Senja tok ledelsen ved Petter Astrup Ludviksen før det første minuttet var omme, men tre minutter senere utlignet Snorre Gard Lillebostad for Fløya. Sindri Rønning sendte Fløya i ledelsen etter 23 minutters spill. Fire minutter senere fikk Senja straffe, og Simon Fauske satte inn 2-2-målet. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-2.

Scoring fra elleve meter

Robert Klazer sørget for at Fløya tok ledelsen igjen med sin scoring sju minutter før slutt, og fem minutter senere fikk Fløya straffespark. Theo Elvegård Rannestad scoret 4-2-målet. Sverre Kilmark økte til 5-2 for bortelaget ett minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-5.

Lillebostad pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Espen Aspmo var kampleder.

I neste runde skal Senja møte Tromsdalen, mens Fløya møter Finnsnes.