Magnus Østgaard-Rygg ga Charlottenlund ledelsen tidlig i kampen, og Utler scoret og doblet ledelsen for Charlottenlund etter 18 minutters spill. Tobias Kristiansen Husby økte til 3-0 for Charlottenlund rett etterpå, og etter 28 minutter la Simen Olsen på til 4-0. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Sikker fra straffemerket

Etter 67 minutters spill fikk Leik straffe, og Mats Even Eid satte inn 1-4-målet. Jim Otto Fuglås Martinsen reduserte til 2-4 for Leik åtte minutter senere. Charlottenlund rykket ytterligere ifra da Michael Larsson Olsen økte ledelsen seks minutter før slutt, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Mads Island satte inn 6-2. Etter 90 minutter scoret Utler igjen da han gjorde 7-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-2.

Charlottenlunds Sindre Thue og Magnus Østgaard-Rygg fikk gult kort. For Leik fikk Einar Stubsjøen Mo, Jørgen Almås Flisen, Adrian Hammerås og John Atle Hammerås gult kort.

Charlottenlund leder serien

Etter fredagens kamp er Charlottenlund på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Leik er nummer elleve med null poeng.

Terje Brekke var kampleder.

I neste runde skal Leik måle krefter med Ålen 3. mai. Charlottenlund møter Nardo 2 5. mai.