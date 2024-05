For Jerv 2 kom disse på scoringslisten i dagens kamp: Jacob Kristoffer Aasen med to mål og Steven Rem Ruat Thang So.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Jerv 2 nummer tre på tabellen med ti poeng, mens Lillesand 2 er på fjerdeplass med ni poeng.

Jesse Sætra var dommer i kampen.

29. mai er det ny kamp for Jerv 2. Da møter de Sørfjell. Lillesand 2 skal måle krefter med Sørfjell 5. juni.