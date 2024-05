Etter et kvarter tok Mosjøen 2 ledelsen ved Ine Sofie Pettersen, men Synne Sandvik Ebbesen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 40 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Leonore Madelen Storjord ga Mosjøen 2 ledelsen igjen etter 57 minutters spill, men Adrine Jairak utlignet for Sport Torghatten 2 rett etterpå. Frida Vedal Grøttheim (Sport Torghatten 2 J15) satte inn et straffespark åtte minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Sport Torghatten 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Sport Torghatten 2 nummer én på tabellen med sju poeng, mens Mosjøen 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Noah Johan Dragseth-Solvold dømte kampen.

1. juni er det ny kamp for Sport Torghatten 2. Da møter de Leirfjord. Mosjøen 2 skal måle krefter med Leirfjord 5. juni.