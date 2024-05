Morgan Mikael Olai Sandelin Rømma sendte Buvik i ledelsen noen minutter før pause. Ved pause var stillingen 1-0.

Buvik holdt stand etter hvilen

Simon Eid Bjørset doblet ledelsen for Buvik da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang. Sveinar Aasgård reduserte til 1-2 etter 69 minutter, og Ahmed Nuur Jilacow sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Jacob Berntzen sendte Buvik i føringen på nytt da han satte inn 3-2 to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Buviks Even Estenstad Nilsen, Christian Sommerschild og Sander Mosti Hildrum fikk gult kort. For Tolga-Vingelen fikk Kai-Alexander Aasheim gult kort.

Kjempet seg opp til tiendeplass

Etter mandagens kamp er Buvik nummer ti på tabellen med fem poeng, mens Tolga-Vingelen er på niendeplass med fem poeng.

Emil Huso Opsahl var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Buvik måle krefter med Utleira, mens Tolga-Vingelen møter Nardo 2.