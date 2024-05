Prince Rainer Gilamon Susan sendte Brønnøysund 3 i ledelsen etter kun to minutter, men Abas Peter Anaiem sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Dawit Esak Beyene sendte Leirfjord i føringen da han satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte, men tre minutter før hvilen utlignet Mustafe Mohamed Abdi for Brønnøysund 3. Brønnøysund 3-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 like etterpå, og Mariss Plume sørget for at stillingen var 4-2 etter 40 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Målbonanaza etter pausen

Noen minutter etter pause vartet Abdi opp med hattrick. Etter 51 minutter scoret Anaiem igjen da han gjorde 3-5, og Essey Merhawi Okubalidet gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 tre minutter senere. Andreas Arnes Pedersen scoret for Brønnøysund 3 et kvarter før full tid, slik at resultattavla viste 6-4. Plume la på til 7-4 for vertene rett etterpå. Anaiem gjorde hattrick ni minutter før slutt, og Leirfjord reduserte til 6-7 ved Beyene ett minutt senere. Anaiem utlignet til 7-7 da han satte ballen i mål fem minutter før slutt. Susan sørget for at Brønnøysund 3 tok ledelsen igjen med sin scoring like etterpå, og Plume sikret seg hattrick da han la på til 9-7 etter 80 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 9-7.

Edvin Alexander Okan fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Brønnøysund 3 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Leirfjord ligger på sjetteplass med null poeng.

Roy Henriksen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Brønnøysund 3 måle krefter med Brønnøysund 2, mens Leirfjord møter Korgen.