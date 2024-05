Sivert Løvås Valstad sørget for at Levanger 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, og Nichlas Brenne fikk nettsus og doblet ledelsen for Levanger 2 etter 15 minutter. Håkon Henriksen Voll satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Levanger 2 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Martin Marino Eriksson reduserte til 1-3 to minutter etter pause. Etter 58 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Tobias Brekken Guin satte inn 4-1, og Alver-Hovland økte ledelsen da han satte inn 5-1 rett etterpå. Etter 62 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 6-1. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-6.

Ailo Vars Vatne fikk se det gule kortet.

Ble værende på andreplass

Etter søndagens kamp er Namsos på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Levanger 2 ligger på ellevteplass med tre poeng.

Åsmund Sæther var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Namsos bryner seg på Steinkjer 2 25. mai, mens Levanger 2 spiller neste kamp mot Verdal dagen etter.