Maja Lundereng ga Ålen/Haltdalen ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring allerede etter tre minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Ålen/Haltdalen fem minutter senere. Etter 28 minutters spill la Marit Dybdalsbakk på til 3-0 for Ålen/Haltdalen, og rett etterpå fullførte Maja Lundereng sitt hattrick. Noen minutter før sidebytte økte Ålen/Haltdalen ved Msgana Berhe Weldelibanos. Hessdalen reduserte til 1-5 ved Mia Camilla Vik Vårhus tre minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-5.

Bortelaget dro ifra

Ett minutt etter pause reduserte Hessdalen da Vårhus satte inn 2-5-målet. To minutter senere scoret Dybdalsbakk sitt andre mål da hun gjorde 6-2, og Ålen/Haltdalen rykket ytterligere ifra da Weldelibanos økte ledelsen åtte minutter ut i andre omgang. Vårhus fikk sitt hattrick sju minutter senere. Maja Lundereng la på til 8-3 for Ålen/Haltdalen et kvarter før slutt, og Ålen/Haltdalen-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-9.

Ble værende på femteplass

Etter onsdagens kamp er Hessdalen nummer fem på tabellen med null poeng, mens Ålen/Haltdalen er på fjerdeplass med tre poeng.

Asbjørn Flatberg var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hessdalen måle krefter med Ranheim 2, mens Ålen/Haltdalen møter Byåsen 2.