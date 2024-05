Oliver Mathias Bremseth sendte Varden Meråker i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter fire minutters spill, men etter 16 minutter utlignet Omar Almohamad for Vinne 2/Verdal 2. ett minutt senere scoret Oliver Mathias Bremseth sitt andre mål da han gjorde 2-1, men etter 22 minutters spill scoret Hassan Mohammed Balloh for Vinne 2/Verdal 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Målbonanza etter hvilen

Oliver Mathias Bremseth fikk sitt hattrick noen minutter ut i andre omgang, og Estil scoret for Varden Meråker og sørget for at stillingen var 4-2 tre minutter etter sidebytte. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-2 for Varden Meråker. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Balloh til 3-5 for Vinne 2/Verdal 2. etter 61 minutter fullførte Estil sitt hattrick, og Varden Meråker-spilleren scoret igjen da han gjorde 7-3 tre minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-3.

Milan Banjac pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Etter kampen har både Varden Meråker og Vinne 2/Verdal 2 seks poeng.

Ken Svendsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Varden Meråker møte Flatås, mens Vinne 2/Verdal 2 møter Hegra 2/Tangmoen 2.