Anders Løkken Myrabakk ga Leksvik ledelsen tidlig i kampen med sin scoring allerede etter to minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Fosen, da samme spiller doblet ledelsen for Leksvik. Etter elleve minutters spill økte avstanden mellom lagene da Kristian Sæther Nyborg satte inn 3-0. Elias Standahl Osnes gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 ni minutter senere. Emilian Sæther Nyborg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Leksvik, og etter 31 minutter la John Sigurd Aune på til 5-1 for Leksvik. Vertene økte ledelsen da Sander Tømmerdal satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 6-1, og Leksvik-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-1 etter 34 minutters spill. Myrabakk sikret seg hattrick da han la på til 8-1 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 8-1 etter første omgang.

Økte ledelsen

William Hagen Myrvik reduserte til 2-8 noen minutter ut i andreomgangen. Fem minutter etter pause vartet Tømmerdal opp med hattrick, og Kristian Sæther Nyborg scoret igjen da han gjorde 10-2 ti minutter senere. Dermed endte oppgjøret 10-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Leksvik på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Fosen er på femteplass med fire poeng.

Bård Kotheim var kampleder.

21. mai er det ny kamp for Fosen. Da møter de Åfjord. Leksvik skal måle krefter med Ørland 2 22. mai.