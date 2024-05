Kristoffer Sørby sendte Hei 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 16 minutter. To minutter senere ble vondt til verre for Kroken, da samme mann doblet ledelsen for Hei 2. Jørgen Kjøllesdal Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 35 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 til pause.

Var suverene i andre omgang

Andre Gregersen økte ledelsen for Hei 2 da han satte inn 4-0 noen minutter ut i andre omgang, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 sju minutter etter sidebytte. Etter 79 minutter økte avstanden mellom lagene da Steffen Henry Andersen satte inn 6-0 for Hei 2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 6-0.

Hei 2s Andre Gregersen fikk se det gule kortet. For Kroken fikk John Oddvar Ehnebom og Torkel Brubakken gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter fredagens kamp er Hei 2 nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Kroken er på ellevteplass med tre poeng.

Armend Molliqaj var kampleder.

16. mai er det ny kamp for Kroken. Da møter de Kragerø. Hei 2 skal måle krefter med Snøgg 23. mai.