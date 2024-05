Orkla 2 tok ledelsen da Theodor Mælen Ysland scoret etter tolv minutter. Etter 30 minutters spill ble vondt til verre for Rosenborg, da Abbas Ilyas Ahmed Kasim doblet ledelsen for Orkla 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Var suverene i andre omgang

Orkla 2 økte ledelsen da Even Selnes satte ballen i nettet ti minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 3-0, og sju minutter senere økte Orkla 2 ved Ali Asghari. Mikkel Todal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Orkla 2, og Espen Snildal Nygård økte til 6-0 for gjestene da det var spilt en halv time i andreomgangen. Like etterpå reduserte Julie Forslund Eliassen til 1-6 for Rosenborg. Asghari scoret sitt andre mål da han gjorde 7-1 to minutter før slutt, og Ahmed Kasim scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-1 to minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-8.

Troner på topp

Orkla 2 står uten poengtap så langt i år.

Etter torsdagens kamp er Rosenborg på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Orkla 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Symeon Aris Paysanidis var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkla 2 prøver seg mot Trond 2 14. mai, mens Rosenborg spiller neste kamp mot Orkanger dagen etter.