Surnadal/Søya tok ledelsen da Idun Birkestøl satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Sigrid Alice Rudolfsen Gjerstad doblet ledelsen for Surnadal/Søya da hun satte inn 2-0 allerede etter sju minutters spill. Ada Sæterbø Raaen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere, og etter 26 minutter økte avstanden mellom lagene da Birkestøl satte inn 4-0. Anna Aune-møkkelgjerd satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Surnadal/Søya. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-5.

Målbonanza etter pausen

En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-5 noen minutter etter hvilen. Surnadal/Søya økte ledelsen da Anna Vikan satte ballen i nettet ti minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 6-1, og Ildri Fugelsøy la på til 7-1 for bortelaget fire minutter senere. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 8-1 etter 52 minutters spill. Like etterpå var Skåla uheldig og satte ballen i eget mål. Ada Sæterbø Raaen scoret sitt andre mål da hun gjorde 10-1 et kvarter før full tid, og tre minutter senere scoret Vikan sitt andre mål da hun gjorde 11-1. Ildri Fugelsøy fikk sitt hattrick tre minutter før slutt. Rett etterpå reduserte Skåla da en av lagets spillere satte inn 2-12-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-12.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Skåla på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Surnadal/Søya er nummer tre med sju poeng.

Stig Arild Råket dømte kampen.

21. mai er det ny kamp for Skåla. Da møter de Træff/Rival 2. Surnadal/Søya skal måle krefter med Træff/Rival 23. mai.