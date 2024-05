Strindheim tok ledelsen ved Sander Melling Sæterli etter bare ti minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Strindheim doblet ledelsen da Jonathan Warø Gulliksen satte inn 2-0, og noen minutter ut i andre omgang scoret Strindheim-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-0. Strindheim rykket ytterligere ifra da Mehdi Rahimi økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Marius Ervik-Mikalsen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Strindheims Rahimi scoret 6-0 på straffe et kvarter før full tid, og samme lag økte ledelsen da Patrick Blaasvær Strand satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 7-0. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-0.

Ervik-Mikalsen fikk gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Strindheim nummer fire på tabellen med 15 poeng, mens Overhalla er på sjuendeplass med seks poeng.

Sebastian Bülow Karlsen var dommer i kampen.

1. juni er det ny kamp for Strindheim. Da møter de Malvik/Hommelvik. Overhalla skal måle krefter med Verdal/Vinne 2. juni.