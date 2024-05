Brage Berg Pedersen (Hønefoss) scoret fra ellevemeteren etter et kvarter, og Simen Nestaker scoret og doblet ledelsen for Hønefoss to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 etter første omgang.

Bortelaget økte ledelsen

Sander Ringberg satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-3.

Fløyas Dovydas Zala og Aron Tov Weisser Svendsen pådro seg gult kort. For Hønefoss fikk Oskar Elias Wang, Simen Nestaker og Hugo Svensson gult kort.

Hønefoss topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Fløya på tredjeplass på tabellen med 16 poeng, mens Hønefoss ligger på førsteplass med 21 poeng.

Egil Bertheussen var dommer i oppgjøret.

2. juni skal Fløya møte Kongsvinger 2, mens Hønefoss møter Innstranda.