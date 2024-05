Marte Ringheim Eldegard ga Kolvereid ledelsen et kvarter før pause, og Kolvereid var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Marie Katinka Heggdal Vardehaug la på til 3-0 for Kolvereid etter 34 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Scoring fra elleve meter

Marte Ringheim Eldegard (Kolvereid J15) scoret på straffe fem minutter etter sidebytte. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Grong 2 til 1-4. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Før dagens kamp hadde Kolvereid tapt tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Kolvereid på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Grong 2 ligger på femteplass med ti poeng.

Robin Angelo var dommer i kampen.

1. juni er det ny kamp for Kolvereid. Da møter de Følling/Kvam/Stod. Grong 2 skal måle krefter med Bangsund 4. juni.