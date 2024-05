Inderøy fikk et forsprang da Tormod Fredly Nervik satte inn 1-0 etter 15 minutter, men to minutter senere scoret Johan Øverdal for Bjørgan. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Inderøy sikret seieren

Aslak Staven sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 2-1-målet etter et kvarter av andreomgangen, men Inderøy utlignet til 2-2 da Adrian Viken satte ballen i mål like etterpå. Etter 66 minutters spill scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-2, og Nervik scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 80 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Inderøy beholder sjuendeplass

Etter torsdagens kamp er Bjørgan på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Inderøy ligger på sjuendeplass med sju poeng.

Alexander Berget Ringseth dømte kampen.

Inderøy spiller neste kamp mot Namsos 2 27. mai, mens Bjørgan prøver seg mot Namdalseid 31. mai.