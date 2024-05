Etter 23 minutters spill tok Halsnøy ledelsen ved Sætre, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 like etterpå. Oliver Lorentz Mittet Erlandsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Halsnøy. Etter halvspilt kamp sto det 3-0.

Dominerte andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang la Henrik Østvik Emmerhoff på til 4-0 for Halsnøy, og etter 52 minutter vartet Sætre opp med hattrick. Halsnøy økte ledelsen da Kuba Gromowski satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 6-0, og Kasper Dyrseth Eide økte ledelsen da han satte inn 7-0 etter 60 minutters spill. Gromowski scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 rett etterpå. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Henrik Nygaard Dahle reduserte til 1-8, og to minutter senere reduserte Marius Haukås til 2-8 for Tertnes. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 8-2.

Erlandsen fikk gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter lørdagens kamp er Halsnøy på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Tertnes ligger på niendeplass med null poeng.

Åge Eide var kampleder.

I neste runde skal Halsnøy måle krefter med Odda 2 30. mai. Tertnes møter Trio 2 1. juni.