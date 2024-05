Jonathan Stjernen sendte Byåsen 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutter, men Christian Bavosi Nakstad sørget for balanse i Charlottenlund 3-regnskapet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Maddox Lium Melland sendte Charlottenlund 3 i føringen et kvarter før pause. Ved pause var stillingen 2-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Samme lag-spiller Taixuan Yang satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Julian Asklund Hagen reduserte til 2-3 for Byåsen 3 et kvarter før full tid. Nakstad var uheldig og satte ballen i eget mål for Charlottenlund 3 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Charlottenlund 3 og Byåsen 3 er nå begge oppe i ti poeng.

Irfan Hussaini dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Byåsen 3 måle krefter med Freidig 2, mens Charlottenlund 3 møter Freidig 2.