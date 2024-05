Patrick Løvig sendte Hei 2 i føringen allerede etter åtte minutter, men Daniel Jonas Beer Grooten sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Eirik Haugen Haslekås ga laget sitt et forsprang da han satte inn 2-1-målet et kvarter før pause, men Jonanil Prabhakar sørget for balanse i Hei 2-regnskapet da han satte inn 2-2 like etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-2.

Kunne juble til slutt

Svartdal sendte Snøgg i ledelsen på nytt etter 67 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Snøggs Stian Kvernstuen Grimsrud, Eirik Haugen Haslekås og Gunleik Johansen Svartdal fikk gult kort. For Hei 2 fikk Mathias Bakke Gustavsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Snøgg på åttendeplass på tabellen med sju poeng, mens Hei 2 ligger på andreplass med tolv poeng.

Zeynel Alp Aras var dagens dommer.

I neste runde skal Snøgg måle krefter med Urædd 2 29. mai. Hei 2 møter Kragerø 30. mai.