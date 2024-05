Randaberg tok ledelsen da Thomine Middelthon Weibell scoret noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Bortelaget dro ifra

Randaberg doblet ledelsen da Mille Revang satte inn 2-0 ni minutter etter hvilen. Ane Braut Skurve gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 fem minutter senere. Ida Louise Staurland satte ballen i mål etter 58 minutter for Randaberg og sørget for at stillingen var 3-1, og Mari Helland satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Varhaug nummer ti på tabellen med null poeng, mens Randaberg er på femteplass med åtte poeng.

Nikolai Haraldseid Espeland var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Varhaug spiller mot Austrått 30. mai, mens Randaberg spiller neste kamp mot Austrått 4. juni.