Liv Kaldestad Kristoffersen sendte Minde i føringen allerede etter åtte minutter, men Hiba Jak Awed sørget for balanse i Voss/Viljar 2-regnskapet da hun satte inn 1-1 fem minutter senere. Elise Tveite Østervold sendte bortelaget i ledelsen da hun satte inn 2-1 etter 29 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Scoret på straffespark

Lisa Askeland sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Noen minutter ut i andre omgang fikk Minde straffe, og Andrea Nilsen Reed satte inn 3-2-målet. Awed sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 etter 61 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-3.

Slik spilles neste runde

Håkon Willie Jacobsen var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 18. april. Minde skal spille mot Kvernbit 2, mens Voss/Viljar 2 møter Østsiden Askøy.