Stanghelle/Dale/Vaksdal fikk et forsprang da Linnea Fardal-Jakobsen satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og ti minutter senere doblet Stanghelle/Dale/Vaksdal ved Mari Hesjedal-Johannessen. Stanghelle/Dale/Vaksdal rykket ytterligere ifra da Vilde Birkeland Johnsen økte ledelsen etter 22 minutter, og Hesjedal-Johannessen la på til 4-0 for Stanghelle/Dale/Vaksdal like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Valestrand Hjellvik 2 pyntet på resultatet

En av lagets spillere reduserte for Valestrand Hjellvik 2 ni minutter ut i andreomgangen, og Celina Aagesen Fitjar reduserte til 2-4 for bortelaget fire minutter senere. Etter et kvarter av andre omgang reduserte en spiller til 3-4 for samme lag. Ni minutter senere scoret Fardal-Jakobsen sitt andre mål da hun gjorde 5-3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-3.

Stanghelle / Dale / Vaksdal leder serien

Etter tirsdagens kamp er Stanghelle/Dale/Vaksdal på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Valestrand Hjellvik 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

I neste runde skal Stanghelle/Dale/Vaksdal måle krefter med Ramsøy/Nordsiden/Apollo 30. april, mens Valestrand Hjellvik 2 møter Osterøy 2 samme dag.